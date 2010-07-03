Су-27 перехватил разведчик США у берегов Крыма

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Истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО ЮВО перехватил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон" у границы России над Черным морем.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, экипаж Су-27 приблизился на безопасное расстояние к P-8A, после чего американский самолет изменил направление полета.

Полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.

17 июня истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, приблизившиеся к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.