Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции

Фото: Минобороны РФ

Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух 10 июня на перехват самолетов-разведчиков США и Швеции у границ России над Балтикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим", – говорится в сообщении.

Ранее в ВМС США сообщили, что российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Средиземным морем.

По утверждению пресс-службы шестого флота ВМС, Су-35 пролетел непосредственно перед самолетом, выполнявшим задание, что поставило под угрозу пилотов и членов экипажа.

Указывается, что российский истребитель трижды в течение 175 минут пролетел рядом с P-8A. Всего же длительность перехвата составляла примерно 28 минут.

