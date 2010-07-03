Российские истребители перехватили бомбардировщики США

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Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, приблизившиеся к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Бомбардировщики не нарушали границ, однако российские самолеты пошли на перехват, соблюдая при этом международные правила.

10 июня истребитель Су-27 также поднимался в воздух на перехват самолетов-разведчиков США и Швеции у границ России над Балтикой.

Ранее ВМС США сообщили, что российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Средиземным морем.