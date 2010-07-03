Рядовым и сержантам-контрнактникам ВС РФ поднимут зарплату

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Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату. Предложение Минобороны одобрил президент России Владимир Путин, пишет газета ВС РФ "Красная звезда".

С 1 октября должны быть повышены компенсации рядовым и сержантам-контрнактникам за наем жилых помещений, а также предоставлены права на бесплатный проезд в отпуск и обратно, в том числе для курсантов.

Кроме того, в рамках работы по повышению привлекательности службы по контракту планируется расширить категории граждан, которым можно пройти службу в течение двух лет вместо службы по призыву.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ранее заявил, что через 10–15 лет может произойти отмена призыва на военную службу в России.