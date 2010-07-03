Подмосковные врачи восстановили руку пациентке после сложного перелома

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Врачи Ступинской центральной районной клинической больницы (ЦРКБ) восстановили руку пациентке после сложного перелома.

Как сообщает министерство здравоохранения Московской области, женщина поступила в больницу после бытовой травмы.

У 53-летней пострадавшей были диагностированы тяжелые закрытые оскольчатые переломы со смещением и повреждение сустава.

Пострадавшей одновременно выполнили две сложные операции, в результате чего удалось сохранить двигательные функции руки.

Врачи Красногорской больницы ранее сделали операцию 34-летнему мужчине, который случайно проглотил вилку.