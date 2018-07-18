Илон Маск извинился перед спасшим детей в Таиланде дайвером

18 июля 2018, 11:51
Фото: AP/Kiichiro Sato
Илон Маск извинился перед спелеологом Верноном Ансвортом за нанесенные ему оскорбления и слова о "педофиле". Сообщение он разместил на своей странице в Twitter, передает "Газета.ру".
Принести извинения требовали инвесторы Tesla. На фоне скандала акции компании на бирже упали, а убытки оцениваются в 300 миллионов долларов.
"Его действия меня не оправдывают, поэтому я извиняюсь", — написал Маск, напомнив историю конфликтной ситуации.
Миллиардер отметил, что его слова были сделаны в порыве злости после некорректных высказываний по поводу его мини-субмарины "Лесной вепрь", строительство которой, по словам Маска, было "проявлением доброты".
Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они отправились в поход в пещеру Тхам Луанг, когда группа была уже под землей начался ливень, вызывавший подъем воды в тоннелях. Маск предложил спасти подростков при помощи мини-субмарины из деталей ракеты Falcon. Он лично прибыл в Таиланд на испытания.
Позднее глава штаба спасательной операции заявил, что изобретение Маска не будет использоваться при эвакуации школьников из пещеры из-за "высокой сложности". Вернон Ансворт в интервью CNN заявил, что участие Маска в спасательной операции было "PR-ходом" и у субмарины не было шанса добраться до детей: "его решение было обречено на провал. Он даже не знал, что собой представляет эта пещера". Отмечается, что именно благодаря Ансворту удалось определить местоположение людей, запертых в пещере.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова передала поздравления российской стороны властям Таиланда в связи с успешным спасением детей из затопленной пещеры.
Пещера Кхао Луанг, вероятнее всего, станет туристическим объектом. Как отметил замглавы национальных парков Таиланда, окончательное решение по этому вопросу примет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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