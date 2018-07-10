Субмарину Илона Маска не будут использовать для эвакуации детей в Таиланде

10 июля, 10:49
Фото: кадр из видео twitter.com/elonmusk
Спасатели не станут использовать для эвакуации детей и их тренера из пещеры Кхао Луанг в Таиланде мини-субмарину, предложенную главой компании SpaceX Илоном Маском. Об этом заявил руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.
Как передает его слова газета Khaosod, его оборудование технологически сложное и продвинутое, но оно нецелесообразно для миссии.
Маск посетил пещеру Кхао Луанг и передал мини-субмарину, которую назвали "Лесной вепрь" в честь заточенной футбольной команды. Она состоит из частей ракеты.
10 июля стартовала третья фаза операции по спасению. В ближайшее время планируется эвакуировать всех пострадавших.
12 игроков футбольной команды и их тренер оказались заблокированы в пещере на севере Таиланда из-за начавшихся ливней. Их нашли 2 июля, а 8 июля началась операция по их спасению. К настоящему моменту из пещеры вывели восьмерых человек. У подростков выявили признаки наличия инфекции.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: