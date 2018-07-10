Субмарину Илона Маска не будут использовать для эвакуации детей в Таиланде

Фото: кадр из видео twitter.com/elonmusk

Спасатели не станут использовать для эвакуации детей и их тренера из пещеры Кхао Луанг в Таиланде мини-субмарину, предложенную главой компании SpaceX Илоном Маском. Об этом заявил руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

Как передает его слова газета Khaosod, его оборудование технологически сложное и продвинутое, но оно нецелесообразно для миссии.

Маск посетил пещеру Кхао Луанг и передал мини-субмарину, которую назвали "Лесной вепрь" в честь заточенной футбольной команды. Она состоит из частей ракеты.

10 июля стартовала третья фаза операции по спасению. В ближайшее время планируется эвакуировать всех пострадавших.

12 игроков футбольной команды и их тренер оказались заблокированы в пещере на севере Таиланда из-за начавшихся ливней. Их нашли 2 июля, а 8 июля началась операция по их спасению. К настоящему моменту из пещеры вывели восьмерых человек. У подростков выявили признаки наличия инфекции.