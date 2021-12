В Таиланде началась третья фаза эвакуации детей из пещеры

Спасатели проводят третью фазу операции – в ближайшее время планируется эвакуировать всех пострадавших, включая 25-летнего тренера команда. Об этом заявил на брифинге в пресс-центре спасательной операции начальник ее объединенного штаба Наронгсак Осоттханакон, передают РИА Новости.

Также спасатели намерены вывести на поверхность четверых военнослужащих, включая медиков, которые были с детьми все время с момента их обнаружения.

Кроме того, в Таиланд доставлена субмарина, собранная из деталей ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX, сообщил основатель компаний SpaceX Илон Маск в Twitter.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT