В Таиланде началась третья фаза эвакуации детей из пещеры

10 июля 2018, 08:40
Фото: AP/Royal Thai navy
Спасатели проводят третью фазу операции – в ближайшее время планируется эвакуировать всех пострадавших, включая 25-летнего тренера команда. Об этом заявил на брифинге в пресс-центре спасательной операции начальник ее объединенного штаба Наронгсак Осоттханакон, передают РИА Новости.
Также спасатели намерены вывести на поверхность четверых военнослужащих, включая медиков, которые были с детьми все время с момента их обнаружения.
Кроме того, в Таиланд доставлена субмарина, собранная из деталей ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX, сообщил основатель компаний SpaceX Илон Маск в Twitter.
Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT— Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г.
Маск лично присутствовал в момент тестирования субмарины. Небольшой размер субмарины позволяет ей проникнуть через узкие проходы пещеры.
Ранее сообщалось, что 12 игроков футбольной команды и их тренер оказались заблокированы в одной из пещер на севере Таиланда из-за начавшихся ливней. Пропавших нашли 2 июля, а 8 июля началась операция по их спасению. Помощь тайским властям предоставили США, Великобритания, Китай, Бельгия, Япония, Лаос и Израиль.
Сейчас спасательные работы форсируются из-за сезона дождей, который закончится только к середине октября. Прогнозы показывают, что через несколько дней могут начаться новые ливни, которые затопят узкие проходы в пещерах.
К настоящему моменту из пещеры выведены 8 человек. Первые анализы крови у подростков показали признаки наличия инфекции, сообщает Reuters. У двух подростков, по предварительным данным, может быть легочная инфекция.
Спасатели сами рискуют жизнью, спускаясь в пещеру. 6 июля погиб бывший морской пехотинец, который доставил в пещеру кислородные баллоны.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: