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Происшествия

10 июля 2018, 08:40

В Таиланде началась третья фаза эвакуации детей из пещеры

происшествия за рубежом

Фото: AP/Royal Thai navy

Спасатели проводят третью фазу операции – в ближайшее время планируется эвакуировать всех пострадавших, включая 25-летнего тренера команда. Об этом заявил на брифинге в пресс-центре спасательной операции начальник ее объединенного штаба Наронгсак Осоттханакон, передают РИА Новости.

Также спасатели намерены вывести на поверхность четверых военнослужащих, включая медиков, которые были с детьми все время с момента их обнаружения.

Кроме того, в Таиланд доставлена субмарина, собранная из деталей ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX, сообщил основатель компаний SpaceX Илон Маск в Twitter.

Маск лично присутствовал в момент тестирования субмарины. Небольшой размер субмарины позволяет ей проникнуть через узкие проходы пещеры.

Ранее сообщалось, что 12 игроков футбольной команды и их тренер оказались заблокированы в одной из пещер на севере Таиланда из-за начавшихся ливней. Пропавших нашли 2 июля, а 8 июля началась операция по их спасению. Помощь тайским властям предоставили США, Великобритания, Китай, Бельгия, Япония, Лаос и Израиль.

Сейчас спасательные работы форсируются из-за сезона дождей, который закончится только к середине октября. Прогнозы показывают, что через несколько дней могут начаться новые ливни, которые затопят узкие проходы в пещерах.

К настоящему моменту из пещеры выведены 8 человек. Первые анализы крови у подростков показали признаки наличия инфекции, сообщает Reuters. У двух подростков, по предварительным данным, может быть легочная инфекция.

Спасатели сами рискуют жизнью, спускаясь в пещеру. 6 июля погиб бывший морской пехотинец, который доставил в пещеру кислородные баллоны.

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