Илон Маск подключился к спасению детей из пещеры Таиланда

6 июля, 16:19
Фото: AP/Ringo H.W.Chiu
Американский миллиардер Илон Маск принял участие в спасении школьников, которые не могут выбраться из затопленной пещеры в Таиланде, сообщает "Мир 24".
Мужчина направил к месту ЧП группу инженеров. Он предложил использовать для поисков технологию Space Exploration Technologies Corp, которая позволяет определить точное местонахождение человека под землей. Приняло ли правительство Таиланда предложение Маска, пока неизвестно.
Ранее спасатели-дайверы на севере Таиланда обнаружили группу из 12 школьников. Когда они были в пещере Тхам Луанг, началось наводнение. Поисковая операция заняла около десяти суток.
Обеспокоенность спасателей вызывает нехватка кислорода на участке пещеры, где находятся дети. Спасатели рассматривают несколько способов эвакуировать группу. Один из них – обучить школьников нырять и подниматься по скале со специальным снаряжением.
Утром 6 июля стало известно, что погиб один из дайверов, участвовавший в спасательной операции – он заблудился в коридорах пещеры и задохнулся.
Что мешает вызволить детей, застрявших в затопленной пещере в Таиланде
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