Дайвер погиб во время операции по спасению детей в Таиланде

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В ходе операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде погиб бывший сотрудник морских сил, передает "Газета.ру".

Мужчина принимал участие в спасательной операции как доброволец. Дайвер потерял сознание, когда расставлял в пещере баллоны с кислородом. Напарник попытался помочь ему, но безуспешно, и в итоге доставил тело погибшего на поверхность.

Ранее спасатели-дайверы на севере Таиланда обнаружили группу из 12 школьников. Когда они были в пещере Тхам Луанг, началось наводнение. Поисковая операция заняла около десяти суток.

Обеспокоенность спасателей вызывает нехватка кислорода на участке пещеры, где находятся дети. Спасатели рассматривают несколько способов эвакуировать группу. Один из них – обучить школьников нырять и подниматься по скале со специальным снаряжением.