В Таиланде нашли пропавших в пещере школьников

2 июля, 20:36
Фото: АР/Sakchai Lalit
Спасатели-дайверы обнаружили 12 школьников и их футбольного тренера, потерявшихся в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда. Все члены группы остались живы. Их поиски вели 10 суток, рассказал губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.
"Все 12 подростков и их тренер найдены, все они живы. Их нашли дайверы военно-морских сил в камере пещеры, называемой "Пляж Паттайи", к которой они пробивались с первого дня этой беспрецедентной операции", – заявил глава провинции на телеканале Thai PBS.
Всем пострадавшим окажут первую помощь и подготовят к выходу на поверхность. Врачи ВМС уже направились к пляжу из подземного командного пункта. Их сопровождают квалифицированные дайверы, которые вместе с боевыми пловцами находились в готовности в пещере все последние дни, отметил Осоттханакон.
Игроки местной юниорской футбольной команды вместе со своим 25-летним тренером вошли в пещеру Тхам Луанг 23 июня. В группе были подростки в возрасте от 11 до 16 лет. Пещера простирается под землей на семь километров, у нее три километра боковых ответвлений. Тренер и команда шли до камеры, получившей название "Пляж Паттайи". Она известна из-за ровного песчаного пола. Камера находится на расстоянии шести километров от входа.
После того, как подростки и тренер зашли в пещеру, начался ливень и подземелья наполнились водой. В итоге группа не смогла вернуться обратно.
Юных футболистов искали более тысячи военнослужащих таиландских ВМС, ВВС и сухопутных войск, а также более сотни гражданских спасателей. Помогали десятки волонтеров со всей страны и из-за рубежа. В пещере работали только военные и боевые пловцы ВМС США, британские дайверы-спелеологи и специалисты по спасению людей в затопленных пещерах из полиции Австралии.
После подъема на поверхность подростки направятся в военно-полевой госпиталь. Их также ожидает 13 автомобилей скорой помощи и эвакуационный вертолет. Решается вопрос о способе эвакуации детей. Их поднимут через тоннели, которыми прошли дайверы, или через отверстие в потолке пещеры.
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