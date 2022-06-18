Москвичей предупредили о грозе и ветре 19 июня

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В воскресенье, 19 июня, в столичном регионе ожидаются грозы и порывистый ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, в городе пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха будет на уровне 23…25 градусов.

Местами ветер будет дуть со скоростью 13–18 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 10:00 до 21:00 19 июня.

Ранее синоптики сообщили, что в середине следующей недели в Москве ожидаются проливные дожди. Синоптики рассказали, что в предстоящие выходные вероятность осадков будет низкая при температуре 21...23 градуса, тогда как к середине следующей неделе погода начнет ухудшаться.

