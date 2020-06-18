Меган Маркл не смогла зарегистрировать благотворительный фонд

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Меган Маркл и принцу Гарри отказали в регистрации благотворительного фонда Archewell. Они не подписали документы и не оплатили необходимые сборы для подачи заявления, сообщает "Экспресс газета".

Супруги также не объяснили точную направленность благотворительного фонда – формулировка оказалась слишком расплывчатой, что тоже послужило причиной отказа.

Пара хотела открыть собственный благотворительный фонд, который назвала в честь своего сына Арчи.

Ранее СМИ писали, что принц Гарри сожалеет о переезде в США. По его словам, это решение стало поспешным. Герцогу Сассекскому для независимости пришлось отречься от военных титулов.

В январе принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей. Сейчас они вместе со своим годовалым сыном Арчи Маунтбеттен-Виндзором проживают в калифорнийском особняке.