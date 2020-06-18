Ежедневная заболеваемость COVID-19 в Москве снижается быстро – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ежедневная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снижается очень быстро. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

"Очень быстро снижается ситуация в Москве, в четыре раза, сегодня уже, наверное, и в пять раз ниже суточной регистрации, чем была еще две недели назад, достаточно быстрое снижение", – рассказала Попова.

Она добавила, что следом за Москвой ситуация постепенно улучшается и в области. По ее словам, в этой же динамике "без взрывных элементов роста, также постепенно снижается и уходит ситуация в субъектах РФ".

"Мы, безусловно, рады это отметить, но как раз вот та ситуация, когда не стоит излишне обнадеживаться и не стоит расслабляться и говорить, что вот теперь все. Нет. Далеко не все", – отметила Попова.

Ранее сообщалось, что клинические исследования вакцины от коронавируса, которую разрабатывает "Вектор", планируют начать в середине июля. Регистрация вакцины запланирована на осень текущего года с последующим переходом на пострегистрационные клинические исследования.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отмечал, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью. Он уточнил, что сроки прививания будут зависеть от исхода клинических испытаний препарата. По словам Чернышенко, сейчас необходимо учиться жить в условиях наличия рисков, которые создает пандемия.

