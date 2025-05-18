Сильный ветер до 17 м/с и гроза ожидаются в Москве 18 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей предупредили о сильном ветре до 17 метров в секунду и дожде в воскресенье, 18 мая. Об этом сообщает телеграм-канал городского хозяйства столицы.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в Москве местами ожидаются гроза с дождем, а также усиление ветра.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.

Сильный ветер стал причиной приостановки работы канатной дороги на ВДНХ. Как пояснили в пресс-службе площадки, канатная дорога не будет работать до улучшения метеоусловий.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал, что 18 мая в столице ожидается мощный южный циклон с крупной зоной осадков. На следующий день дожди станут затухать, после чего сразу несколько дней подряд осадков не ожидается.

При этом в воскресенье в Москве также ожидается температура до 21 градуса тепла. По области синоптики прогнозируют от плюс 17 до плюс 22 градусов.