18 мая, 13:29Общество
Сильный ветер до 17 м/с и гроза ожидаются в Москве 18 мая
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичей предупредили о сильном ветре до 17 метров в секунду и дожде в воскресенье, 18 мая. Об этом сообщает телеграм-канал городского хозяйства столицы.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в Москве местами ожидаются гроза с дождем, а также усиление ветра.
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.
Сильный ветер стал причиной приостановки работы канатной дороги на ВДНХ. Как пояснили в пресс-службе площадки, канатная дорога не будет работать до улучшения метеоусловий.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал, что 18 мая в столице ожидается мощный южный циклон с крупной зоной осадков. На следующий день дожди станут затухать, после чего сразу несколько дней подряд осадков не ожидается.
При этом в воскресенье в Москве также ожидается температура до 21 градуса тепла. По области синоптики прогнозируют от плюс 17 до плюс 22 градусов.
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