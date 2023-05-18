Врачи из подмосковного Видного достали рог единорога из лба семилетней девочки

Фото: министерство здравоохранения Московской области

Врачи Видновской районной клинической больницы достали из лба семилетней девочки игрушечный рог единорога, с которым она проходила два года. Об этом сообщается на сайте подмосковного Минздрава.

"Выяснилось, что в пятилетнем возрасте девочка получила бытовую травму: ребенок упал на пластмассовую игрушку. Родители сразу обработали рану в области лба, а позднее использовали противорубцовый гель для устранения шрама", – пояснила детский врач-хирург Виктория Жиронкина.

Несмотря на, казалось бы, решение проблемы, девочку и ее родителей все равно беспокоило уплотнение, образовавшееся выше рубца на лбу. Обратиться к врачам родители ребенка решили только спустя два года.

После осмотра специалистов и ультразвуковой диагностики было принято решение о необходимости хирургического вмешательства. В ходе операции изо лба ребенка извлекли частицу игрушечного единорога.

На фоне произошедшего медики призвали родителей быть более внимательными и не оставлять маленьких детей без присмотра.

Ранее врачи этого же учреждения извлекли из верхней части пищевода 48-летней женщины кусок курицы. Пациентка подавилась мясом птицы во время завтрака. Медики в экстренном порядке эндоскопическим путем удалили из пищевода кусок мяса размером 4 на 5 сантиметров.

