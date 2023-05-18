Роскомнадзор выявил девять актов цензурирования СМИ РФ на зарубежных площадках в этом году

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Роскомнадзор заявил, что российские СМИ, общественные организации и деятели девять раз за этот год подверглись цензуре на зарубежных площадках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Всего с 2021 года ведомство зафиксировало 132 акта цензуры. Из них 28 случаев – в 2021 году, 95 случаев – в 2022 году и 9 случаев – в 2023 году", – поделились в Роскомнадзоре.

16 мая видеохостинг YouTube заблокировал канал радиостанции "Комсомольская правда", на который были подписаны 510 тысяч человек. После этого радиостанция поблагодарила пользователей, которые были подписаны на канал и следили за новостями.

В октябре прошлого года аккаунты Совета Федерации РФ на видеохостинге YouTube заблокировали из-за санкций, все материалы с каналов были удалены. На YouTube СФ публиковал информацию и свои материалы более 8 лет. В аккаунтах организовывались прямые трансляции собраний и заседаний, комитетов, конгрессов и форумов. Помимо этого, на видеохостинге выкладывались оценки и комментарии сенаторов по актуальной повестке, а также программы об истории государства РФ.