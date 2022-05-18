Королевский дворецкий рассказал, что выбор чая может рассказать о манерах человека

Фото: depositphotos/IgorKlimov
Выбор чая и способ его употребления может рассказать о вкусе, манерах и достатке человека, сообщает "Газета.ру".
По словам королевского дворецкого Гранта Харрольда, чай в пакетиках не стоит использовать и показывать кому-либо,
предпочтение следует отдавать листовому чаю. При этом добавления в напиток сахара портит его вкус. Если же сахар был предложен, он должен быть в кубиках и брать его следует серебряными щипцами.
Эксперт от метил, что зеленый и травяной чаи говорят о спокойном и размеренном образе жизни, в то время как "Эрл Грэй" пьют те, кто больше всего работает.
Харрольд отметил, что для соблюдения норм этикета необходимо сначала заварить чай, а потом добавлять в него молоко. Кроме того, чашку нужно предлагать вместе с блюдцем, что скажет о намерении принимающих гостей произвести хорошее впечатление.
Королевский дворецкий также предупредил, что макать печенье в чай или другие напитки в высшем обществе запрещено.
Ранее диетолог Майкл Мосли рассказал, какие напитки стоит выбирать тем, кто хочет сбросить вес.
По его словам, обязательно нужно пить воду для предотвращения обезвоживания организма во время физических упражнений.
Мосли также подчеркнул, что пить можно черный кофе и чай. Однако нельзя выпивать больше двух чашек кофе в день. Если в напиток добавлять нежирное молоко, то не стоит пить больше одной чашки, добавил он.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: