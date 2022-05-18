Королевский дворецкий рассказал, что выбор чая может рассказать о манерах человека

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Выбор чая и способ его употребления может рассказать о вкусе, манерах и достатке человека, сообщает "Газета.ру".

По словам королевского дворецкого Гранта Харрольда, чай в пакетиках не стоит использовать и показывать кому-либо,

предпочтение следует отдавать листовому чаю. При этом добавления в напиток сахара портит его вкус. Если же сахар был предложен, он должен быть в кубиках и брать его следует серебряными щипцами.

Эксперт от метил, что зеленый и травяной чаи говорят о спокойном и размеренном образе жизни, в то время как "Эрл Грэй" пьют те, кто больше всего работает.

Харрольд отметил, что для соблюдения норм этикета необходимо сначала заварить чай, а потом добавлять в него молоко. Кроме того, чашку нужно предлагать вместе с блюдцем, что скажет о намерении принимающих гостей произвести хорошее впечатление.

Королевский дворецкий также предупредил, что макать печенье в чай или другие напитки в высшем обществе запрещено.

Ранее диетолог Майкл Мосли рассказал, какие напитки стоит выбирать тем, кто хочет сбросить вес.

По его словам, обязательно нужно пить воду для предотвращения обезвоживания организма во время физических упражнений.

Мосли также подчеркнул, что пить можно черный кофе и чай. Однако нельзя выпивать больше двух чашек кофе в день. Если в напиток добавлять нежирное молоко, то не стоит пить больше одной чашки, добавил он.