Бьюти-блогер рассказала о привычках, которые портят кожу

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Бьюти-блогер под ником Allaboutskinstudio рассказала в TikTok о трех ежедневных привычках, которые плохо сказываются на состоянии кожи. Об этом сообщает The Sun.
Так, нанесение на лицо различных кремов и сывороток пальцами может привести к высыпаниям и появлению рубцов. Не рекомендуется также часто менять косметические средства: кожа просто не успевает привыкать к новому уходу.
Последнее, на что обратила внимание блогер, – время на впитывание. По ее словам, многие девушки часто не дают коже насытиться одним средством и сразу наносят другое. Смывать средство лучше не раньше, чем через две минуты после нанесения, считает она.
Прежде дерматолог-косметолог Виктория Грибель рассказала, что для поддержания кожи лица в нормальном состоянии необходимо умываться минимум два раза в день, а летом – три. По ее словам, чем больше город, в котором живет человек, тем более внимателен он должен быть к своей коже.
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