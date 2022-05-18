В РФ за сутки госпитализировали 2 395 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

2 395 человек с коронавирусом госпитализировали в России за сутки. Это на 13,6% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

После прохождения лечения выздоровели еще 6 134 человека. Общее число вылечившихся достигло 17 664 676.

За минувшие 24 часа скончались 106 человек. Выявили за этот период еще 4 732 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России COVID-19 заразились 18 273 690 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что среднероссийские показатели заболеваемости коронавирусом превышены в 42 регионах РФ. Снижение интенсивности эпидемического процесса наблюдается в течение 13 недель, однако темпы снижения заболеваемости падают. Показатель заболеваемости по итогам 19-й недели 2022 года составил 21,9 на 100 тысяч населения, это на 13,3% ниже уровня прошлой недели.

