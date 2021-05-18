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Общество

19:59

ЦБ ожидает роста числа мошеннических звонков и усложнения схем

общество безопасность

Фото: depositphotos/REDPIXEL

Зампред ЦБ РФ Герман Зубарев заявил, что регулятор ожидает увеличения количества телефонных мошенников, передает ТАСС.

"Тенденция к нарастанию и усложнению схем. Если сейчас (звонок из. – Прим. ред.) службы безопасности банков все уже знают и кладут трубки, сейчас они (мошенники. – Прим. ред.) перешли на сотрудников правоохранительных органов", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в апреле мошенники стали в четыре раза чаще звонить банковским клиентам от имени представителей МВД, госструктур и ЦБ.

Также говорилось, что заблокировать звонки от мошенников можно с помощью настроек телефона, сотовых операторов и специальных программ. Некоторые операционные системы смартфонов предусматривают встроенную функцию блокировки звонков с неизвестных номеров.

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