ЦБ может ввести "родительский контроль" за счетами подростков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ЦБ оценит целесообразность введения "родительского контроля" за финансами подростков. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ранее в Центробанк с соответствующим предложением обратились представители "Народного фронта". Общественники обратили внимание на то, что сейчас молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет могут открыть счет без согласия законных представителей.

При этом для взрослых информация об операциях, совершенных подростками, остается закрытой под предлогом банковской тайны. Тем, кто с таким положением не согласен, приходится обращаться в суд. Таким образом, о том, что дети попали в руки мошенников или вовлечены в преступные схемы, родители узнают слишком поздно.

В ответном письме за подписью первого зампреда ЦБ Сергея Швецова отмечается, что законные представители несовершеннолетних имеют право на получение данных о банковских операциях подростков.

Как следует из обзора ФинЦЕРТа ЦБ по кибератакам, количество мошеннических операций против молодых людей стремительно растет. В настоящее время доля жертв злоумышленников моложе 20 лет соответствует 4%.

В "Народном фронте" уверены, что подростков необходимо учить обращаться с финансами, однако происходить это должно под контролем взрослых.

Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала, что к ним обратилась мать 16-летнего подростка, который делал ставки на спорт. Банк отказал ей в получении выписок, ограничении трансакций и запрете переводов.

Также она рассказала о ситуации, когда подростку поступали на карту крупные суммы из неизвестных источников. Родители обеспокоились, что их ребенка используют мошенники в качестве дропа (подставное лицо, на счет которого поступают похищенные средства с целью их дальнейшего обналичивания).

"Они хотели ввести ограничение или установить запрет на поступление средств из неодобренных источников, но получили отказ банка", – сообщила Лазарева.

Опрошенные "Известиями" юристы согласились с тем, что банки обязаны предоставлять родителям информацию о трансакциях несовершеннолетних детей.

Управляющий RTM Group Евгений Царев отметил, что, согласно действующему законодательству, родители не просто могут контролировать действия своих детей, но и обязаны это делать, так как несут за них ответственность.

Ранее появилась информация, что неизвестный в Москве похитил у подростка деньги и драгоценности. В правоохранительные органы обратилась 42-летняя москвичка, которая заявила, что злоумышленник вошел в доверие к ее 17-летнему сыну, предложив снять порчу.