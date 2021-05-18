Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:38

Герой России Роман Романенко поздравил победителей фестиваля в ЮАО "Созвездие талантов"

общество

Фото: /Иван Степанов

В Москве завершился фестиваль "Созвездие талантов". Он был посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Участников и победителей наградил председатель оргкомитета, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

Участники фестиваля, который длился месяц, не только смогли продемонстрировать свои таланты, но и погрузиться в тему космоса. Мероприятие проходило в Центральном Чертанове впервые. Всего в фестивале приняли участие 7 тысяч человек. Победителями стали более 2 тысяч.

"Я всегда горячо приветствую любые мероприятия, способные заинтересовать точными науками, увлечь освоением космоса. Конкурсы, подобные нашему, должны привить детям интерес к большим и амбициозным целям, не сиюминутным выгодам, а по-настоящему большим и значимым для всего человечества проектам, таким как космические исследования", – сказал Романенко.

Он выразил надежду, что участники за месяц получили определенную пользу.

Ранее Роман Романенко прокомментировал планы "Роскосмоса" об отправке двух человек на МКС в 2021 году.

Космонавт рассказал, что еще совсем недавно планы о космическом туризме не носили массовый характер. Однако новость о двух японцах, которые станут первыми космическими туристами, стала очень значимой для космической отрасли.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать