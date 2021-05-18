Герой России Роман Романенко поздравил победителей фестиваля в ЮАО "Созвездие талантов"

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В Москве завершился фестиваль "Созвездие талантов". Он был посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Участников и победителей наградил председатель оргкомитета, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.
Участники фестиваля, который длился месяц, не только смогли продемонстрировать свои таланты, но и погрузиться в тему космоса. Мероприятие проходило в Центральном Чертанове впервые. Всего в фестивале приняли участие 7 тысяч человек. Победителями стали более 2 тысяч.
"Я всегда горячо приветствую любые мероприятия, способные заинтересовать точными науками, увлечь освоением космоса. Конкурсы, подобные нашему, должны привить детям интерес к большим и амбициозным целям, не сиюминутным выгодам, а по-настоящему большим и значимым для всего человечества проектам, таким как космические исследования", – сказал Романенко.
Он выразил надежду, что участники за месяц получили определенную пользу.
Ранее Роман Романенко прокомментировал планы "Роскосмоса" об отправке двух человек на МКС в 2021 году.
Космонавт рассказал, что еще совсем недавно планы о космическом туризме не носили массовый характер. Однако новость о двух японцах, которые станут первыми космическими туристами, стала очень значимой для космической отрасли.
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