Романенко спрогнозировал высадку первых российских космонавтов на Луну в 2030 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Первая российская пилотируемая экспедиция на Луну может состояться в районе 2030 года, заявил летчик-космонавт, Герой России и депутат Госдумы Роман Романенко. Он отметил, что в настоящее время ведется соответствующая подготовка экипажа.
"В России для этого создана специальная программа. Сегодня в отряде космонавтов пополнение, был осуществлен набор именно под лунную программу. Они уже проходят подготовку, которая должна завершиться в ближайшие годы", – сказал летчик-космонавт.
Он объяснил, что изучение космоса происходит в интересах всего человечества. На других планетах находятся полезные ископаемые, которые в определенных случаях могут оказаться полезными на Земле. Кроме того, изучение космического пространства имеет большое значение для повседневной жизни людей.
"Когда закончится жизнь на Земле и все ресурсы, нам необходимо как-то жить. Вот поэтому мы должны исследовать ближайшие планеты или добывать ресурсы для Земли. Кроме того, исследования космоса – огромный массив научной информации, той, которая может облегчить жизнь каждому из нас, помочь в рутинных его делах. Это не абстракция, это прикладное знание", – добавил Романенко.
Ранее депутат предложил заинтересовывать детей естественными науками и техническими специальностями, в том числе космическими. Он подчеркнул, что занятия в кружках станут полезной альтернативой гаджетам, с которыми дети сегодня проводят много времени.
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