Роман Романенко: один контейнер с гелием-3 с Луны заменил бы годовую добычу нефти в России

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Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко назвал потенциальную добычу гелия-3 на Луне энергетическим прорывом для человечества. Об этом он заявил во время стрима в Instagram.
Специалист рассказал, что вещество содержится в лунном грунте. Всего на спутнике Земли может быть до 2,5 миллиона тонн вещества.
"Ученые посчитали, что 1 тонна гелия-3 в термоядерном реакторе даст столько энергии, сколько сжигание 15 миллионов тонн нефти. За весь 2019 год Россия добыла 560 миллионов тонн нефти, а гелия-3 понадобилось бы всего 37 тонн. Это всего один автомобильный контейнер! Вот почему России так важно быть первой в новой космической гонке", – объяснил Романенко.
По мнению Героя России, на спутнике Земли необходимо создать полноценную базу для добычи полезных ископаемых.
Космонавт также подтвердил, что американская космическая миссия на корабле "Аполлон-11" действительно была на Луне. По словам специалиста, он лично общался с учеными и космонавтами из США, а также изучал американский сегмент Международной космической станции.
Ранее в Сети представили цифровой снимок инструкции, которую получил космонавт Юрий Гагарин перед полетом за пределы планеты. В документе прописан регламент поведения испытателя, вплоть до порядка надевания костюма и графика приема пищи.
Космонавт рассказал о первом полете в космос
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