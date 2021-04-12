Волынов рассказал, как Гагарин рассмешил отряд космонавтов

Фото: РИА Новости/Александр Устинов
Космонавт Юрий Гагарин был готов помочь друзьям в трудную минуту, а также мог поднять настроение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на летчика-космонавта СССР Бориса Волынова.
По его словам, Гагарин умел разрядить обстановку.
"Как-то после тренировки на центрифуге мы все очень устали. Он в том числе. В автобусе тишина. Юра начинает рассказывать мужской хулиганский анекдот. Все рассмеялись, появились силы", – рассказал Волынов.
Кроме того, Гагарин был человеком, который прошел большую жизненную школу. Он хорошо помнил оккупацию, как немцы обращались с местным населением, как всю его семью вышвырнули из избы и отец рыл землянку, в которой семье пришлось жить. Также Волынов напомнил о других зверствах немецких захватчиков. Например, младшего брата Гагарина Бориса немец повесил на сук дерева за шарф, но мать космонавта сняла ребенка.
"Это все происходило на глазах у совсем еще юного Юры. Он пережил много невзгод, но я ни разу не видел, чтобы он сам кого-то обидел", – заключил Волынов.
Ранее сообщалось, что космическое шоу с помощью квадрокоптеров устроили в Великом Новгороде. 500 коптеров рисовали в ночном небе картины, которые вошли в историю мировой космонавтики. Местные жители увидели пуск ракеты Гагарина, первый спутник и станцию "Мир".
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