В Госдуме обсудят изменение законодательства по борьбе с телефонным терроризмом

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В Госдуме обсудят возможные изменения в законодательстве по борьбе с телефонным терроризмом. Для этого парламентарии пригласили специалистов по кибербезопасности, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.

"Вопросами кибербезопасности занимаются лучшие специалисты, и в обозримом будущем мы ожидаем предложений от них на этот счет", – пояснил депутат. Он также добавил, что этот вопрос является сейчас приоритетным для законодателей, поскольку с развитием цифровых технологий появляются новые виды угроз.

8 мая кибератаке подвергся американский оператор Colonial Pipeline, из-за чего была нарушена работа трубопровода, обеспечивающего США нефтепродуктами. К 14 мая его работу удалось восстановить.

Изначально в американских СМИ появилась информации о причастности к случившемуся российской группировки DarkSide. Позже президент США Джо Байден уточнил, что власти РФ не имели отношения к атаке.

