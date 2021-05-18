В России выявили 8 183 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 8 183 новых случая COVID-19 в 84 регионах, при этом в 1 186 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 2 430 случаев, на Санкт-Петербург – 772, на Московскую область – 709, на Ростовскую область – 200, на Воронежскую область – 142, на Нижегородскую область – 135, на Иркутскую область – 117, на Саратовскую область – 115, на Самарскую область – 113, на Республику Саха (Якутия) – 108, на Свердловскую область – 107, на Республику Крым – 100, на Красноярский край – 98, на Пермский край – 97, на Челябинскую область – 93.

В России всего зарегистрировано 4 957 756 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе – 0%, в Республике Алтай, Сахалинской области – 0,01%, Республике Тыва – 0,03%.

За последние сутки в стране подтверждено 364 смерти, за все время пандемии в России умерли 116 575 человек. За минувшие 24 часа выписали 8 972 человека, за все время – 4 572 226.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция не самый страшный вариант из эпидемиологических рисков, которые могли возникнуть.

Она уточнила, что COVID-19 имеет не самую высокую контагиозность, а длительный инкубационный период (две недели) дает время на реакцию и противодействие.