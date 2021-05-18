Эксперт рассказал, возможен ли дефицит индийского чая в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Агроном, специалист по чаю Елизавета Тихонова в беседе с Москвой 24 усомнилась в возможности дефицита индийского чая в России.

Ранее сообщалось, что в сентябре текущего года отечественные розничные магазины, вероятно, столкнутся с резким сокращением поставок индийского чая, поскольку из-за коронавируса производители не смогут предложить необходимый объем продукции. В таком случае российским и зарубежным компаниям придется покупать ее у других производителей, например в Кении и Шри-Ланке.

По словам гендиректора "Росчайкофе" Рамаза Чантурии, сбор урожая в Индии начинается в апреле – мае. При этом пиковый сезон приходится на июнь – август. Вместе с тем уже сегодня более 90 индийских чайных плантаций заявили о случаях заражения коронавирусом у работников. По этой причине Индия вводит ограничения для их допуска на соответствующую работу.

"Я думаю, что не будет дефицита индийского чая. Весь чай, который у нас продается под именем индийского, как правило, купажированный с другими видами чая, потому что это выгодно. Его купажируют и с африканским, и с вьетнамским чаем. К тому же у нас сейчас много чая завозится из Вьетнама, Китая", – сказала Тихонова.





Елизавета Тихонова эксперт по чаю Если это качественный индийский чай, то, как правило, его смешивают в пропорции 50:50. Или хотя бы 25% индийского чая кладут. К тому же сейчас есть "химия", поэтому просто частенько делают аромат индийского чая. Если вы покупаете в магазине фасованный чай, то не найдете чисто индийского. А если на развес, то там даже невыгодно продавать купажированный, продавать выгоднее чистый.

Специалист подчеркнула, что основной индийский чай, который поступает в Россию, относительно недорогой. А высокосортный, например Ассам и другие, поставляют в ограниченном количестве. Но даже истинные ценители чистого индийского чая, по мнению Тихоновой, не заметят какого-либо дефицита.

"Запасы индийского чая у нас достаточно большие, именно хорошего индийского чая. А потом это покупают люди достаточно в ограниченном количестве, поэтому его будет всегда достаточно", – подытожила собеседница Москвы 24.

Ранее бывший замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, чем можно заменить импортный индийский чай при его дефиците. Как отметил эксперт, нехватку этой продукции в России получится полностью восполнить цейлонским и китайским сортами.

По словам специалиста, на замену индийскому сорту может прийти чай из Азербайджана, Китая или Шри-Ланки. Тем не менее если из-за засухи пострадают также плантации этих стран, то избежать сильного удорожания чая не получится.