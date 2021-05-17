Эксперт рассказал, чем заменить индийский чай при засухе в Индии

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Бывший замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, чем можно заменить импортный индийский чай при его дефиците. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Резкий рост цен на индийский чай связан с засухой в стране. Как отметил эксперт, дефицит индийского чая в России можно будет полностью восполнить цейлонским и китайским сортами.

Помимо неблагоприятной погоды, на ситуацию с чаем повлияла и пандемия коронавируса – на 90 чайных плантациях выявлено около 500 инфицированных. При этом власти Индии стараются остановить распространение вируса еще на 800 чайных плантациях.

"Коронавирус до сих пор не приводил к каким-то удорожаниям. В Индии есть кое-какие проблемы с логистикой, но это не такой страшный ценообразующий фактор. Считаные проценты роста может дать", – отметил Холод.

Он также уточнил, что на замену индийскому сорту может прийти чай из Азербайджана, Китая или Шри-Ланки. Однако в случае если из-за засухи пострадают и плантации этих стран, то сильное удорожание чая будет неизбежно.

Ранее в ассоциации "Росчайкофе" прокомментировали новость о смертельной опасности чая. Регулярное употребление горячего чая температурой выше 65 градусов повышает риск развития рака пищевода.

К такому выводу пришли в результате наблюдения за 500 тысячами человек в течение нескольких лет.