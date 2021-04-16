В ассоциации "Росчайкофе" оценили угрозу скорого исчезновения кофе

Немецкие ученые предсказали исчезновение некоторых сортов кофе. По их данным, к такому результату приведет глобальное потепление. Разбираемся, какова вероятность, что любители бодрящего напитка столкнутся с подобной проблемой.



Удар по ценителям

Ученые Постдамского института изучения климатических изменений опубликовали неутешительный прогноз об исчезновении кофе на примере Эфиопии. В этой стране выращивают специальные сорта, которые любят ценители напитка во всем мире. Из-за глобального потепления их производство снизится, считают авторы исследования.

Изменение климата приведет к исчезновению территорий, пригодных для выращивания категории Specialty coffee. При этом ведущий автор научной работы Абель Чемура отметил, что площади сельхозземель для производства кофе среднего качества будут постепенно увеличиваться в течение следующих 60 лет.

Всего в своей работе ученые рассмотрели влияние 19 климатических факторов на пять типов кофе категории Specialty coffee. Они пришли к выводу, что наружная плодовая мякоть кофейной ягоды в теплую погоду созревает быстрее зерна. При таких условиях получается напиток низкого качества. Портят картину и обильные осадки. Производство кофе возрастает, однако дождь вредит некоторым сортам.

Отдельно эксперты выделили угрозу для одного из наиболее востребованных и старейших сортов кофе с юго-запада Эфиопии – Yirgacheffe. Если наихудшие прогнозы сбудутся, к концу XXI века может быть потеряно более 40% пригодной для его выращивания площади. Все эти факторы крайне негативно отразятся на экономике страны, подчеркнули исследователи.



Фото: Москва 24

Может исчезнуть полностью?

Генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия рассказал Москве 24, что Эфиопию, согласно разным легендам, считают родиной кофе. Однако на современном кофейном рынке эта страна большого значения не имеет.

"Практически 40% производства кофе сегодня закрывает Бразилия. В группу лидеров входят Вьетнам и Колумбия. Эфиопия к таким странам не относится", – отметил он.





Рамаз Чантурия генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Даже если Эфиопия перестанет производить не только специальные сорта, но и кофе в целом, никакого глобального кризиса на рынке не случится.

Эксперт добавил, что в мире на данный момент существует несколько десятков специальных сортов кофе из разных стран. Даже если один из эфиопских сортов исчезнет, пострадает лишь небольшое количество его ценителей.

"Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но сказать, что от этого глобально что-то изменится, будет чрезмерно. Если исчезнет тот же Yirgacheffe, мир достаточно быстро забудет про его существование и найдет для себя что-то новое. Рынок закроет эту потребность", – считает гендиректор ассоциации "Росчайкофе".

При этом эксперт подчеркнул, что глобальное изменение климата влияет на все страны – производители кофе. В частности, происходящее сказывается на условиях выращивания и урожайности. Проблема находится в фокусе кофейной индустрии, заявил специалист.





Рамаз Чантурия генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Будет неправильно сказать, что в ближайшее время ситуация с климатом может привести к драматическим последствиям.

"В индустрии сейчас смотрят на новые технологии, деревья, которые больше подходят под конкретный климатический режим. Ученые работают над тем, чтобы преодолеть последствия изменения климата. Если в каких-то странах наметился глобальный тренд на снижение производства, производители смотрят, куда направить ресурсы для его увеличения. Глобально без кофе мы точно не останемся", – успокоил эксперт.

Заведующий кафедрой генетики, растениеводства и защиты растений РУДН Валентин Введенский в разговоре с Москвой 24 отметил, что в целом кофейные деревья адаптированы к высоким температурам.





Валентин Введенский заведующий кафедрой генетики, растениеводства и защиты растений РУДН Кофе – это тропическая культура. Она приспособлена к жаркому климату. Поэтому кофе не погибнет.

"Только после +34 градусов у кофе что-то происходит с фотосинтезом. Средняя температура до таких значений даже в отдельные месяцы в той же Африке поднимается разве что в пустыне. Но там кофе не растет", – отметил Введенский.

При этом ученый допустил, что гибель отдельных сортов возможна. Однако с помощью современных технологий и генной инженерии можно будет их восстановить, заявил Введенский.

"Эфиопия по сравнению со всем миром – страна с небольшой площадью. Мы знаем, что огромные плантации кофе есть в Южной Америке и Азии. Поэтому гибель кофе в целом невозможна. Наверное, из специальных сортов что-то пропадет. Но на их месте появятся другие. Поэтому не думаю, что из-за гибели отдельных сортов произойдет катастрофа", – убежден собеседник Москвы 24.

Исследования о негативном влиянии глобального потепления на ту или иную сферу Введенский считает "пугалками". Зачастую они служат мотивацией обратить внимание на проблему и стимулируют поиски ее решения. Скорее всего, история с кофе могла появиться в том же контексте, резюмировал специалист.