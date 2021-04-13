Названы самые популярные виды кофе у москвичей

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В Москве утро в большинстве случаев начинается с капучино и латте. Именно эти виды кофе предпочитают большинство столичных жителей, выяснили аналитики мобильного приложения "Город" – официальной программы лояльности транспортной карты "Тройка".
Лидерство за январь – март уверенно удерживает капучино, его выбрали 34% москвичей. На втором месте с небольшим отрывом – латте (27%), бронза у эспрессо (10%). Также в пятерку вошли кофе с молоком и американо. Реже всего заказывали фраппе и кофе со льдом.
Чаще всего москвичи покупали кофе в понедельник, меньше всего – по воскресеньям. При этом половина всех заказов приходится на утро – с 06:00 до 11:00. Днем бодрящие напитки выбирают только 30% горожан.
В целом потребление кофе в 2021 году увеличилось в 27 раз по сравнению с предыдущим периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные по количеству купонов, которые пользователи "Города" обменяли на получение кофе в кафе и ресторанах столицы.
Такой рост эксперты компании объясняют тем, что в 2020 году потребление снизилось из-за введения ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. При этом обмен бонусов на купоны с бесплатным кофе в приложении является одной из самых популярных акций в 2021 году у 1,4 млн пользователей "Города".
Программа лояльности "Город" – это бонусная программа для держателей транспортной карты "Тройка" на территории Москвы и Московской области. Все участники программы могут получать бонусы при совершении покупок у партнеров программы, обменивать их на скидки и использовать при пополнении проездного билета "Кошелек" карты "Тройка". Чтобы получить бонусы, нужно показывать карту "Тройка" на кассах партнеров программы и использовать ее при покупках в интернете.
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