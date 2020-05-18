Маски и перчатки снижают страх заболеть коронавирусом – психотерапевт

09:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Ношение масок и перчаток помогает не только предотвратить заражение коронавирусом, но и снизить страх заболеть, сообщила Агентству "Москва" психотерапевт психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Ольга Карпенко.
По ее словам, сегодня люди без средств защиты – скорее исключение, чем правило. Она напомнила, что статистика по количеству зараженных от COVID-19 указывает на серьезность ситуации.
"Многие действительно стали опасаться заражения, поэтому не пренебрегают надевать маски и перчатки в магазинах и транспорте. Помимо прямой функции – снижение риска распространения инфекции, – ношение средств защиты помогает людям ощущать спокойствие за свое здоровье", – подчеркнула специалист.
Карпенко считает, что люди становятся более ответственными и призывают своих ближних к ношению масок и перчаток. В то же время она напомнила, что пользоваться индивидуальными средствами защиты важно правильно, иначе они могут превратиться в источник инфекции.
В частности, надевать маску следует чистыми обработанными руками, не снимать и не держать на потенциально загрязненных поверхностях, регулярно ее менять. Перчатки нужно снимать, не соприкасаясь с внешней поверхностью, и сразу выбрасывать.
С 12 мая в Москве и Московской области стало обязательным использование индивидуальных средств защиты на объектах торговли или в общественном транспорте.
За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты.
В Москве начал действовать масочный режим
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