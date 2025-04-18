Нутрициолог Шарапова объяснила, как безопасно выйти из многодневного поста

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Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова объяснила, как безопасно для организма выходить из Великого поста. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам эксперта, существуют диеты, когда человек может отказаться от определенных продуктов. После такого очищения необходимо постепенно их добавлять в свой рацион и следить за реакцией организма, считает Шарапова.

Нужно смотреть, нет ли вздутия, высыпания, чихания, так как это все может свидетельствовать о непереносимости продукта, уточнила она.

Нутрициолог добавила, что если есть проблемы с потреблением мяса, то следует обратиться к специалисту, чтобы он проверил желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).

Аминокислоты и белки невозможно получить в полном объеме из растительной пищи, заключила Шарапова.

Кроме того, людям с хроническими заболеваниями и сахарным диабетом опасно держать пост в Страстную пятницу, который предполагает полный отказ от пищи. Об этом заявила педиатр Красногорской больницы Оксана Царегородцев.

Эксперт объяснила, что голодание у двух вышеназванных категорий людей может спровоцировать резкое уменьшение уровня глюкозы в крови, вызвав даже гипогликемическую кому.