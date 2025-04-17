Врач Царегородцева: отказ от еды в Страстную пятницу чреват для диабетиков комой

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Людям с хроническими заболеваниями и сахарным диабетом опасно держать пост в Страстную пятницу, который предполагает полный отказ от пищи. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на педиатра Красногорской больницы Оксану Царегородцеву.

Эксперт объяснила, что голодание у двух вышеназванных категорий людей может спровоцировать резкое уменьшение уровня глюкозы в крови, вызвав даже гипогликемическую кому.

Также врач предостерегла беременных и кормящих женщин, а также детей и подростков от соблюдения поста в Страстную пятницу. По ее словам, для растущего организма важно употреблять пищу, в которой содержатся белки, жиры, углеводы и витамины.

Кроме того, голодание может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и тем, кто недавно перенес операцию или восстанавливается после болезни.

Ранее гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова посоветовала людям, страдающим от целиакии и диабета, отказаться от сдобных куличей на Пасху, так как в них содержится много сахара и калорий, что может привести к проблемам с сосудами.

Также гастроэнтеролог предупредила, что в традиционном рецепте кулича используется мука, содержащая глютен, который может вызвать нежелательные реакции, например боли в желудке, диарею, а также общее недомогание.

Более того, отказаться от употребления традиционной пасхальной выпечки стоит и людям, страдающим от тяжелых аллергических реакций на определенные продукты, такие как орехи, изюм или цитрусовые.

