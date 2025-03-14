Роскачество: не сорваться во время Великого поста помогут орехи и бобовые

Фото: depositphotos/studioM

Орехи и бобовые помогут не сорваться во время Великого поста. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

В ведомстве объяснили, что резкий отказ от продуктов животного происхождения во время поста может вызвать стресс у организма. В связи с этим гражданам порекомендовали заранее составлять план питания, в котором будут разнообразные блюда, в том числе овощи, фрукты, бобовые, злаки и орехи.

"Это не только поможет избежать постного голода, но и значительно разнообразит привычное меню", – отметили в Роскачестве.

По мнению экспертов, овощи и фрукты помогут не только включить в рацион содержащие витамины и минералы продукты, но и сохранить баланс питательных веществ. В ведомстве также призвали не забывать про воду, которая играет основную роль в поддержании оптимального уровня энергии, улучшении обмена веществ и контроле аппетита.

"Для разнообразия можно добавлять в воду лимон, мяту или имбирь", – заключили в Роскачестве.

Нутрициолог Дарья Хайкина ранее советовала заменить мясо, рыбу и молочные продукты в Великий пост бобовыми, соей и крупой. Она объяснила, что в бобовых есть около 20–25 граммов белка на 100 граммов продукта. Кроме того, эксперт предложила включить в рацион чечевицу, нут, фасоль и горох.

