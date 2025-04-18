Власти Верхней Пышмы опровергли превращение памятника Ленину в рампу для скейтбордистов

Фото: movp.ru

Памятник Владимиру Ленину в городе Верхняя Пышма в Свердловской области не будет использоваться как рампа для скейтбордистов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на мэрию города.

По версии местных властей, визуализация скейтпарка вокруг памятника является чей-то недоброй шуткой. Уточняется, что здесь действительно идут строительные работы по благоустройству территории. Но скейтпарк по проекту отнесен в другое место.

Ранее в Сети появились снимки обновленного постамента памятника Ленину в Верхней Пышме, который стал частью площадки для скейтеров. Проект якобы был согласован с местной администрацией и реализован в рамках благоустройства.



Депутаты от КПРФ уже высказали свое недовольство, обвинив одобривших проект в вандализме и искажении исторической памяти. В частности, депутат ГД Нина Останина призвала возбудить уголовное дело против главы города.

