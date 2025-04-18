Депутат Смолин назвал вандализмом переделку памятника Ленину в рампу для скейтеров

Фото: телеграм-канал Legato Construction

Идея превратить памятник Ленину в городе Верхняя Пышма в рампу для скейтбординга – вандализм. Таким мнением с Москвой 24 поделился депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин.

Ранее в Сети появились фото памятника Ленина в городе из Свердловской области, где постамент сделали частью скейт-парка. По данным СМИ, проект согласован местной администрацией и реализован в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Смолин подчеркнул, что в КПРФ ситуацию не оставят без внимания.





Олег Смолин депутат Госдумы от КПРФ Я лично пока не видел этой истории, но если это соответствует действительности, то это вандализм. В этом случае наверняка кто-то из нашей партии будет разбираться.

Другой парламентарий от КПРФ Нина Останина заявила Москве 24, что одобривших проект надо привлекать к уголовной ответственности за искажение исторической памяти.

"Бороться надо не с детьми, которые придут в этот скейт-парк и будут кататься. Если проект был сделан по незнанию, тогда таких людей не надо пускать во власть. А если сознательно, то это предательство", – отметила депутат.





Нина Останина председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Город Верхняя Пышма выпал из общеполитического тренда. Это несовременно, глупо и грустно. Я бы возбудила уголовное дело против главы этого города.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого захоронить тело Владимира Ленина.

