Депутат Смолин назвал вандализмом переделку памятника Ленину в рампу для скейтеров

18 апреля, 14:18Общество
Фото: телеграм-канал Legato Construction
Идея превратить памятник Ленину в городе Верхняя Пышма в рампу для скейтбординга – вандализм. Таким мнением с Москвой 24 поделился депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин.
Ранее в Сети появились фото памятника Ленина в городе из Свердловской области, где постамент сделали частью скейт-парка. По данным СМИ, проект согласован местной администрацией и реализован в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".
Смолин подчеркнул, что в КПРФ ситуацию не оставят без внимания.
Другой парламентарий от КПРФ Нина Останина заявила Москве 24, что одобривших проект надо привлекать к уголовной ответственности за искажение исторической памяти.
"Бороться надо не с детьми, которые придут в этот скейт-парк и будут кататься. Если проект был сделан по незнанию, тогда таких людей не надо пускать во власть. А если сознательно, то это предательство", – отметила депутат.
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого захоронить тело Владимира Ленина.