Псковский губернатор предложил убрать памятник Ленину с центральной площади города

Фото: ТАСС/Максим Блохин

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил демонтировать памятник Владимиру Ленину на центральной площади Пскова. Подобную инициативу он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Если честно, я бы убрал Ленина и сделал бы для этого отдельный парк. А на площадь просится красивый и современный фонтан. Но пока, как я понимаю, жители за Ленина", – ответил он на вопрос подписчицы, попытавшейся узнать его мнение об указанной площади.

В то же время Ведерников предложил подписчикам поделиться собственным мнением и инициировал голосование.

Ленин жил и работал в Пскове в 1900 году. В городе он искал единомышленников и готовил второй съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Памятник Ленину открыли в городе в 1960 году. Там же обустроили сквер.

Ранее во Львовской области на Западе Украины демонтировали советский памятник. За полгода в регионе демонтировали порядка 100 мемориалов советской эпохи. Подобное местные власти назвали "процессом декоммунизации".

