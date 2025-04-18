Депутат Нилов: россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля

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У россиян будет сокращенный рабочий день в среду, 30 апреля, напомнил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

Как пояснил чиновник, это связано с тем, что 1 мая является праздничным нерабочим днем, предусмотренным Трудовым кодексом.

Майские каникулы продлятся 8 дней. Первые выходные, приуроченные к Празднику Весны и Труда, ожидаются с 1 по 4 мая. Вторая часть выходных, посвященная Дню Победы, пройдет с 8 по 11 мая.

При этом россияне могут увеличить их количество, взяв отпуск с 28 по 30 апреля или с 5 по 7 мая, рассказала эксперт Юлия Санина. Первый вариант включает 11 выходных и является самым выгодным в финансовом плане, так как в апреле 2025 года 22 рабочих дня. Второй вариант с 11 выходными менее выгоден из-за 18 рабочих дней в мае, пояснила она.

