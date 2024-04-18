Юрист Яковлева напомнила об оплате в двойном размере работы в майские праздники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Согласно Трудовому кодексу России, за работу 9 мая сотрудник получает двойную оплату, а дальнейшая оплата высчитывается по его графику. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на юриста по трудовому праву Валентину Яковлеву.

"При стандартной пятидневке, как у всех офисных работников, работа в выходные дни по производственному календарю будет считаться работой в выходные дни и подлежать двойной оплате", – пояснила эксперт.

При этом если у сотрудника сменный режим, то действует другой порядок. Двойная оплата положена при выпадании смены на 1 и 9 мая, а также если работника просят выйти на работу в выходной день, уточнила Яковлева.

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова назвала май не самым удачным месяцем для отпуска, так как в нем много праздничных дней. Рабочих смен становится меньше и отпускные сокращаются, объяснила она.

HR-специалист напомнила, что отпускные считаются по календарным дням, а зарплата – по рабочим. Всего в мае 20 рабочих дней, если при зарплате в 50 000 рублей отдыхать с 13 по 19 мая, то можно потерять 558 рублей.

Однако в отпуске оплачиваются обычные выходные, поэтому выгодно будет объединить праздники в один отпуск, заявила Лоикова. По ее информации, при зарплате в 50 000 рублей отпуск с 1 по 12 мая принесет дополнительные 4 560 рублей.