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18 апреля, 09:20

Общество

Частные организации с 1 мая не смогут выдавать сертификаты по русскому для иностранцев

Фото: РИА Новости/Артем Житенев

Частные организации с 1 мая больше не смогут проводить экзамены на знание русского языка и предоставлять соответствующие сертификаты иностранным гражданам. Такое поручение дал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Глава Минобрнауки России дал ряд поручений, направленных на усиление контроля за качеством проведения экзамена", – сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее Рособрнадзор предупредил российские вузы о недопустимости нарушений при экзамене для мигрантов. Там уточнили, что данное требование касается не только экзамена по русскому языку как иностранному, но и теста по истории России и основам законодательства РФ.

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