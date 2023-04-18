Врач рассказал о неожиданной пользе болгарского перца для пожилых

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Болгарский перец поможет пожилым людям в профилактике атеросклероза, подагры, диабета и гипертонической болезни. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

В состав болгарского перца входят каротиноиды, пищевые волокна и различные минералы, в частности магний и калий. "Калий и магний очень хороши для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Каротиноиды выполняют функцию антиоксидантов в организме", – пояснил эксперт.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Болгарский перец хорошо подходит для профилактики так называемых возрастных заболеваний. Это атеросклероз, подагра, сахарный диабет, гипертоническая болезнь.

"Сахарный диабет – это заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. Те же самые пищевые волокна замедляют всасывание сахаров, а каротиноиды защищают от токсического действия повышенной концентрации глюкозы", – подчеркнул врач.

Ранее были названы напитки, способные поддержать здоровье сердца в пожилом возрасте. В частности, речь идет о простой питьевой воде, употребление которой улучшает текучесть крови. Это, в свою очередь, облегчает работу сердечной мышцы. Кроме того, благотворное воздействие на нее оказывают фруктово-овощные соки за счет содержания калия и богатый антиоксидантами некрепкий зеленый чай.

