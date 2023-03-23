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13:16

Общество

Диетолог назвала самые опасные для диабетиков овощи

Фото: depositphotos/e_mikh

Отварные картофель, морковь и свеклу не стоит употреблять при сахарном диабете. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Для диабетиков опасны овощи, у которых при термической обработке повышается гликемический индекс. Это отварные картофель, морковь, свекла. Злоупотреблять ими при такой обработке, конечно, не стоит людям с нарушенным углеводным обменом и запущенными метаболическими нарушениями.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

Чтобы не усугублять заболевание, специалист посоветовала употреблять эти овощи в сыром виде.

"Морковь может быть сырая, свекла – тоже, можно добавлять ее в салаты. В целом сырые овощи – это продукты с низким гликемическим индексом. Не будет выброса инсулина в большом объеме и не будут поддерживаться запущенные у диабетиков метаболические реакции. Также мы "прикормим" флору кишечника, сделаем сильным его микробиом", – отметила Королева.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, чем можно заменить картофель диабетикам. Специалист посоветовала обратить внимание на батат, который гораздо меньше влияет на уровень глюкозы в крови. Также в нем содержатся витамины, которые будут полезны для нервной системы и иммунитета.

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