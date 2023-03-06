Эксперт рассказала, какая морковка самая полезная

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Морковь может являться отличным источником витаминов в начале весны. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на старшего научного сотрудника ФИЦ питания и биотехнологии Ирину Перову. Она объяснила, какая морковь является самой полезной.

"Морковь – это источник каротиноидов, преимущественно бета-каротина. Это провитамин А, который полезен для зрения, является антиоксидантом, поддерживает работу иммунной системы. Чем насыщенней и ярче цвет, тем каротиноидов больше", – отметила она.

По словам эксперта, в оранжевой моркови каротиноиды содержатся в количестве 30 миллиграммов на 100 граммов. В желтой и белой моркови их присутствие меньше. В красной моркови содержится ликопин.

"Цвет черной (или пурпурной) моркови обусловлен наличием существенного количества антоциановых пигментов наряду с каротиноидами", – указала она.

Перова добавила, что черная морковь является источником пищевых красителей (антоцианов), которые оказывают положительное воздействие на микроциркуляцию крови.

"Если говорить о черной моркови, то, чтобы избежать потери водорастворимых антоцианов при варке, ее лучше тушить или запекать. Черную морковь можно также употреблять и в свежем виде", – резюмировала она.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что гречка, морковь и красный виноград являются лучшими продуктами для зрения пожилых людей. Она посоветовала обратить внимание на продукты с содержанием кверцетина. С возрастом ухудшается работа сосудов. Причин может быть много – это и питание, и образ жизни, добавила специалист.



Эксперты рассказали, как выбрать морковь

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