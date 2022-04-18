В Роспотребнадзоре отметили снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве на прошлой неделе было зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в городе с 11 по 17 апреля 2022 года соответствует данному периоду года, характеризуется циркуляцией гриппа В и вирусов негриппозной этиологии: риновирусом, бокавирусом и парагриппом", – говорится в сообщении.

По сравнению с позапрошлой неделей заболеваемость в целом снизилась на 11,1%, наибольший показатель характерен для возрастной группы от 7 до 14 лет. При этом дети стали болеть почти на 40% реже.

Отмечается, что показатели заболеваемости остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах.

По данным ведомства, перед нынешним сезоном гриппа вакцинацию прошли почти 7,3 миллиона москвичей. Это порядка 57,7% взрослого населения города и 65,4% детей.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как без таблеток укрепить иммунитет в сезон ОРВИ. По ее словам, нужно разнообразить свое питание, высыпаться и почаще гулять.