Ученые назвали побочные эффекты чрезмерного употребления мяса

Фото: depositphotos/lsantilli
Ученые выяснили, что употребление мяса и следование различным беловым диетам, способно принести человеку не только пользу, но и вред. Об этом сообщает издание Eat This Not That.
Так, специалисты отмечают, что употребление большого количества белка рекомендовано спортсменам, поскольку он помогает восстанавливать мышцы и бороться с лишним весом. Однако если человек не занимается спортом, то избыток этого продукта может стать причиной образования висцерального жира, то есть он не нарастит мышцы, а просто потолстеет.
Проблемы тем не менее могут возникнуть и у активных людей. Обычно для них рекомендованная доза белка в сутки составляет от 1,2 до 2 граммов на килограмм веса. Превышение этого показателя способно привести к вздутию живота и запорам. Чтобы этого избежать, важно не пренебрегать продуктами, богатыми клетчаткой.
Также из-за излишнего употребления мяса могут возникнуть проблемы с почками, в том числе не исключено образование камней. Это связано с тем, что данный орган перерабатывает азот из белковых аминокислот, если последних слишком много, то и нагрузка на почки слишком высока.
Последнее, на что обращают внимание специалисты, – неприятный запах изо рта и снижение работоспособности мозга. В последнем случае основной причиной является не столько избыток белка, сколько недостаток углеводов.
Ранее врач-диетолог Наталья Денисова рекомендовала пожилым людям ограничить употребление мясных бульонов в связи со снижением активности пищеварительных ферментов. По ее словам, при варке в мясной бульон переходят пуриновые основания, которые могут привести к развитию подагры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: