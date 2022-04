Ученые назвали побочные эффекты чрезмерного употребления мяса

Фото: depositphotos/lsantilli

Ученые выяснили, что употребление мяса и следование различным беловым диетам, способно принести человеку не только пользу, но и вред. Об этом сообщает издание Eat This Not That.

Так, специалисты отмечают, что употребление большого количества белка рекомендовано спортсменам, поскольку он помогает восстанавливать мышцы и бороться с лишним весом. Однако если человек не занимается спортом, то избыток этого продукта может стать причиной образования висцерального жира, то есть он не нарастит мышцы, а просто потолстеет.

Проблемы тем не менее могут возникнуть и у активных людей. Обычно для них рекомендованная доза белка в сутки составляет от 1,2 до 2 граммов на килограмм веса. Превышение этого показателя способно привести к вздутию живота и запорам. Чтобы этого избежать, важно не пренебрегать продуктами, богатыми клетчаткой.

Также из-за излишнего употребления мяса могут возникнуть проблемы с почками, в том числе не исключено образование камней. Это связано с тем, что данный орган перерабатывает азот из белковых аминокислот, если последних слишком много, то и нагрузка на почки слишком высока.

Последнее, на что обращают внимание специалисты, – неприятный запах изо рта и снижение работоспособности мозга. В последнем случае основной причиной является не столько избыток белка, сколько недостаток углеводов.

Ранее врач-диетолог Наталья Денисова рекомендовала пожилым людям ограничить употребление мясных бульонов в связи со снижением активности пищеварительных ферментов. По ее словам, при варке в мясной бульон переходят пуриновые основания, которые могут привести к развитию подагры.