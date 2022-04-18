Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с коронавирусом. На ИВЛ находятся 98 пациентов, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего за минувшие 24 часа в городе выявлены 497 новых случаев коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 17 пациентов, выздоровели 665 человек. Всего от инфекции вылечились более 2,5 миллиона москвичей.



Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков назвал фактор, который может продлить пандемию COVID-19.

По мнению вирусолога, к этому может привести наличие большого количества людей, никогда не болевших коронавирусом. Их заражение может заставить вирус мутировать. Однако, по словам специалиста, иммунную систему можно натренировать, регулярно проходя вакцинацию.

