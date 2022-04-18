Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России за сутки госпитализировали 1 058 пациентов с коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Данный показатель на 27,2% меньше, чем днем ранее. Количество госпитализаций увеличилось в 14 регионах России, снижение зафиксировано в 61 субъекте. При этом ситуация не изменилась в 10 регионах.

Выздоровели за сутки 14 324 человека с ранее диагностированным коронавирусом, что на 13,2% меньше по сравнению с 17 апреля 2022 года.

За последние 24 часа подтверждены 9 434 новых случая COVID-19. За сутки в стране умерли 213 заболевших.

Ранее в Роспотребнадзоре разработали технологию определения штаммов коронавируса с использованием компонентов, которые производятся только в России. Основой для отечественной разработки стал набор реагентов ARTIC, созданный зарубежными учеными. Исследователи РФ модифицировали эту панель с учетом новых генетических вариантов вируса.

