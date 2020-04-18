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Общество

14:35

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

общество культура религия

Фото: телеграм-канал "На видео видно"

В храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи сошел благодатный огонь, сообщает ТАСС.

В этом году в связи с пандемией число священников, присутствующих на схождении огня, было ограничено. Лишь 10 человек смогли стать свидетелями сакрального действия. Также в этот раз не было паломников, которые традиционно приезжают из разных стран мира.

Благодатный огонь привезут в Москву представители Фонда Андрея Первозванного. В учреждении отметили, что его передача другим храмам состоится лишь после снятия мер по борьбе с распространением коронавируса.

Спецборт с делегацией уже приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион, чтобы забрать Благодатный огонь и доставить его в Москву.

"Только что приземлились, сидим в самолёте и ждём, когда привезут огонь", – сказал РИА Новости один из членов делегации.

Схождение Благодатного огня является важнейшим элементом приготовлений к празднованию Пасхи. Его выносят из Гроба Господня на особом богослужении в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

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