Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

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В храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи сошел благодатный огонь, сообщает ТАСС.

В этом году в связи с пандемией число священников, присутствующих на схождении огня, было ограничено. Лишь 10 человек смогли стать свидетелями сакрального действия. Также в этот раз не было паломников, которые традиционно приезжают из разных стран мира.



Благодатный огонь привезут в Москву представители Фонда Андрея Первозванного. В учреждении отметили, что его передача другим храмам состоится лишь после снятия мер по борьбе с распространением коронавируса.

Спецборт с делегацией уже приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион, чтобы забрать Благодатный огонь и доставить его в Москву.

"Только что приземлились, сидим в самолёте и ждём, когда привезут огонь", – сказал РИА Новости один из членов делегации.

Схождение Благодатного огня является важнейшим элементом приготовлений к празднованию Пасхи. Его выносят из Гроба Господня на особом богослужении в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.